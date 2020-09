News amiibo

Bonne nouvelle à notre niveau, le petit colis nous attendait sagement dans le salon, mauvaise nouvelle en revanche, la pluie étant tombée drue une partie de la journée, le carton d'emballage était détrempé. Heureusement qu'un amiibo n'est pas vraiment fragile à ce niveau.



Une fois ouverts, on ne peut que constater les progrès dans la réalisation technique de ces amiibo, de plus en plus travaillés. On est clairement loin de la qualité du premier amiibo link ou de celui de Princess Peach. Deux réalisations qui vont faire le bonheur des amateurs et collectionneurs. Vous devriez néanmoins trouver quelques exemplaires dans vos boutiques préférés, même s'il ne faudra pas traîner pour celui du Joker.