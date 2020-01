Nintendo et les nouvelles technologies : la réalité augmentée

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo Co Ltd, a répondu aux questions d'un journaliste du Nikkei, paru ce week-end. Dans cet article, plusieurs sujets ont été abordés comme la réalité augmentée ou le cloud gaming, Shuntaro Furukawa pensant que l'un est prometteur tandis que le second est loin de devenir le quotidien des joueurs. D'un point de vue plus personnel, Shuntaro Furukawa s'est aussi confié sur son jeu préféré du moment.Nintendo, comme toutes les entreprises de l'électronique, se doit de dépenser une partie de son budget en recherche et développement. Son équipe technique a ainsi la possibilité d'étudier plus en détail certains pans de l'évolution technique, et une partie de l'effort se consacre à la réalité augmentée.Shuntaro Furukawa explique :Quand on pense aux technologies plus récentes et leur rapport avec le jeu vidéo, on pense réalité augmentée. C'est un procédé qui est utilisé dans Pokémon GO, et qui a récemment été largement mis en avant par des constructeurs comme Apple dans de récentes conférences destinées à montrer de quoi son matériel était capable. Nintendo ne veut pas être en reste :En 2019, un sujet récurrent dans l'actualité a été le crunch time, qui met les développeurs sous pression à certains stades du développement d'un jeu. Avec les mises à jour permanentes, on s'est rendu compte que certains projets ne s'en sortaient jamais, avec ce que cela implique sur l'état de santé des développeurs qui, s'ils ne veulent pas perdre leur travail, doivent se plier aux exigences de cette gestion de projet.Chez Nintendo, on veut être différent, et offrir aux développeurs un cadre qui leur permet de donner libre court à leur créativité. Shuntaro Furukawa en parle dans cette interview et explique :Il faut toute confiance à ses équipes pour créer les meilleurs jeux ou les meilleures façons de jouer possibles :Si une chose est sûr pour le président de Nintendo, c'est que la console de jeu ne va pas disparaitre demain. Un avis certainement partagé (et espéré) par les autres acteurs du secteur qui, en 2020, vont lancer leurs propres nouvelles machines. A moyen-terme, c'est-à-dire dans les 10 prochaines années, il ne voit pas le cloud gaming prendre le pas sur la console de jeux vidéo.Les consommateurs pourraient être intéressés par cette technologie d'ici une petite dizaine d'années, répond-il sur le sujet :Dans cette même interview, le président de Nintendo explique que son jeu préféré parmi les sorties récentes n'est autre que Pokémon Epée et Bouclier, auquel il joue surtout sur Nintendo Switch Lite.Source : Nikkei via Nintendo Everything ( ici là et là