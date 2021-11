Real Farm - Premium Edition vous propose huit minutes de gameplay

Soedesco lance dès demain sa simulation Real Farm - premium Edition afin de vous montrer l'envers du décor d'un agriculteur aujourd'hui. Le jeu vous permettra dès le 10 novembre de vous lancer dans une carrière agricole, en commençant simplement en tant qu'ouvrier pour vous pousser à grimper les échelons et finir comme responsable de votre propre exploitation.





Un mode carrière ou un mode libre selon votre choix (celui d'un agriculteur établi dans ce cas) et deux environnements différents : une carte pour explorer les campagnes des Etats-Unis, une autre pour vous frotter dans nos environnements d'Europe de l'Ouest, avec à chaque fois le matériel qui va avec.







Acquérez des terres, gérez le personnel, les cultures et les animaux, et conduisez de puissants véhicules agricoles tout en bâtissant votre réputation.





Si le jeu est actuellement jusqu'à ce soir en promotion à -10% (35,99 € au lieu de 39,99 €) sur l'eShop, il sera également disponible en édition physique. Vous y trouverez le contenu suivant :



- Des mécanismes de jeu repensés et une expérience agricole fluide.



Real Farm - Premium Edition | 8 Minutes of Nintendo Switch Gameplay 11/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

- Les DLC du Pack Pommes de terre et de la carte Grünes Tal- Une jouabilité optimisée avec des graphismes et des fréquences d’images améliorés- Diverses améliorations de la qualité de vie, y compris une toute nouvelle IA et une refonte de l’interface/expérience utilisateur