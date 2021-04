Monster Hunter Digital Event - Avril 2021 27/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Capcom organise ce mardi 27 avril 2021 un événement numérique en vidéo à 16 heures, au cours duquel l'éditeur nous parlera de Monster Hunter. Appelé "Digital Event Monster Hunter", cette émission sera diffusée sur YouTube et sous-titrée en français avec le lecteur ci-dessous :L'émission abordera deux sujets qui intéresseront les fans de la franchise au plus haut point, comme on vous l'expliquait déjà dans cette news parue la semaine dernière sur PN.D'une part, Capcom présentera le contenu additionnel gratuit pour Monster Hunter Rise.D'autre part, Capcom nous promet de nouvelles infos sur Monster Hunter Stories 2. MHS2 est un nouveau RPG prévu sur Switch (et PC). La date de sortie de ce spin-off est calée au 9 juillet prochain.Quelles infos croustillantes nous seront-elles proposées pour nous donner envie de jouer encore plus à Monster Hunter Rise, et attendre avec encore plus d'impatience Monster Hunter Stories 2 ? Rendez-vous à 16h pour le savoir !