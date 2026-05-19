R-Type Dimensions III est disponible en version digitale

R-Type Dimensions III est disponible dès aujourd'hui en digital sur Switch 1, Switch 2, PC, PS5 et Xbox

Il s'agit d'une restauration complète de R-Type III: The Third Lightning, sorti sur Super Nintendo en 1993

Une simple pression de bouton fait basculer entre la version 1993 et la refonte 2026 en temps réel

Les éditions physiques arrivent le 11 août 2026, la Collector's Edition en hiver 2026

R-Type Dimensions III Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une restauration, pas un simple lifting

Le bouton qui voyage dans le temps

Le physique patientera jusqu'en août

Résumé de cette actualité en 4 points :ININ Games vient de lancer R-Type Dimensions III en version dématérialisée, et ce dans le monde entier. Le jeu est disponible dès maintenant sur tous les supports du moment dont les Nintendo Switch 1|2. Pour fêter ça, devinez quoi : une vidéo de lancement a été mise en ligne pour l'occasion :Derrière ce titre se cache un monument que les vétérans de la Super Nintendo connaissent bien. R-Type Dimensions III est la relecture moderne de R-Type III: The Third Lightning, sorti sur Super Famicom en décembre 1993 puis chez nous en 1994.À l'époque, cet épisode avait marqué les esprits en introduisant les Forces multiples (Round, Shadow, Cyclone) et le redoutable Hyper Wave Cannon, le tout aux commandes du fameux vaisseau R-90 face à l'éternel Empire Bydo. Electronic Gaming Monthly lui avait offert un 8 sur 10 unanime et l'avait sacré meilleur shooter de 1994, avant de le classer 23e meilleur jeu console de tous les temps en 1997. Autant dire qu'on ne touche pas à n'importe quel patrimoine.ININ Games insiste sur un point : ce n'est pas qu'un remaster. L'équipe a abordé le projet comme une véritable restauration, en reconstruisant chaque élément visuel, sonore et de gameplay tout en préservant le feeling, le rythme et l'identité qui ont rendu l'original inoubliable.Le pari est délicat, parce qu'avec une licence aussi chère à nos cœurs, les attentes grimpent vite et les déceptions aussi. On se souvient encore de notre test sévère de R-Type Final 2. Ici, le choix de revenir par la case patrimoine plutôt que par une nouvelle suite nous semble plutôt malin. On jugera sur pièce d'ici quelques jours avec le test qu'on vous concocte, actuellement entre les mains expertes d'Axfili !La fonctionnalité phare est aussi la plus parlante. D'une simple pression de bouton, en pleine partie et en temps réel, on bascule entre la version 1993 et la refonte 2026. Ce procédé va nous permettre de comparer directement l'authenticité rétro et les visuels modernisés, et il incarne à l'écran toute l'ambition du projet. Ceux qui ont connu R-Type Dimensions EX retrouveront un mécanisme familier, poussé cette fois sur un seul épisod culte traité avec un soin inédit.Si vous préférez la galette, il faudra prendre votre mal en patience. Les éditions physiques sortiront le 11 août 2026. Pour faire patienter, les acheteurs et précommandeurs via le ININ Games Store reçoivent une clé digitale gratuite afin de jouer immédiatement. Une nuance toutefois : sur plateformes Nintendo, des frais de service de 9,99 euros s'appliquent pour cette clé.Quant à la Collector's Edition, elle est attendue pour l'hiver 2026, mais ses précommandes sont déjà closes. Le contenu exact des modes étendus et le prix de la version eShop ne sont pas encore communiqués, on espère en savoir plus rapidement.Source : Communiqué de presse ININ Games