Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition Disponible sur Switch 2 depuis le 05/02/2026
News Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)

Super Bomberman Collection s'enrichit gratuitement d'un nouveau jeu

Panic Bomber W rejoint gratuitement les jeux disponibles dans Super Bomberman Collection.

News
Konami a gâté les joueurs de Super Bomberman Collection ! Disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 depuis le début de l'année, un nouveau jeu rejoint la compilation des jeux Bomberman !

Panic Bomber W, sorti exclusivement au Japon, est désormais disponible via une mise à jour du jeu. Ce jeu de puzzle compétitif met à l'honneur les réactions en chaîne, marque de fabrique de la saga Bomberman. Un jeu donc différent des autres jeux Bomberman.
Pour rappel, Super Bomberman Collection est, comme son nom l'indique, une compilation de jeux Bomberman. Au programme 6 jeux Super Nintendo, et 2 jeux NES (Bomberman et Bomberman II).

Vous pouvez retrouver notre test du jeu sur Puissance Nintendo.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Jeu vidéo
Super Bomberman CollectionSwitch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil