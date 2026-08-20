News Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition (Switch 2)
Super Bomberman Collection s'enrichit gratuitement d'un nouveau jeu
Panic Bomber W rejoint gratuitement les jeux disponibles dans Super Bomberman Collection.News
Konami a gâté les joueurs de Super Bomberman Collection ! Disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 depuis le début de l'année, un nouveau jeu rejoint la compilation des jeux Bomberman !
Panic Bomber W, sorti exclusivement au Japon, est désormais disponible via une mise à jour du jeu. Ce jeu de puzzle compétitif met à l'honneur les réactions en chaîne, marque de fabrique de la saga Bomberman. Un jeu donc différent des autres jeux Bomberman.
Vous pouvez retrouver notre test du jeu sur Puissance Nintendo.
Panic Bomber W, sorti exclusivement au Japon, est désormais disponible via une mise à jour du jeu. Ce jeu de puzzle compétitif met à l'honneur les réactions en chaîne, marque de fabrique de la saga Bomberman. Un jeu donc différent des autres jeux Bomberman.
Vous pouvez retrouver notre test du jeu sur Puissance Nintendo.
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