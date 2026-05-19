Rechercher sur Puissance Nintendo
Pokémon (saga) 50 jeux liés Apparue en 1996
News Pokémon (saga)

[Rumeur] Lego revient avec un nouveau Pokemon !

Après une première salve de collaborations entre Lego et Pokemon, il se murmure qu'une seconde vague serait dans les tuyaux. On vous dit tout dans cet article.

News

Le 30 ème anniversaire de Pokemon bat son plein !

A cette occasion, les collaborations fusent et celle avec Lego a fait son effet ! Sortis fin février, ce ne sont pas moins de trois sets faisant partie de ce qu'il semble être la première partie de fournées mettant en scène nos chères créatures reproduites en briques !

Les trois sets vous permettent de vous atteler à construire notre tout mignon Evoli, ou un plus discutable Pikachu. Vous pouvez également craquer votre portefeuille avec le trio de starters de la première génération pour un montant de 650 euros.

Un choix suprenant pour le nouveau set !

Contre toute attente, un nouveau set semble avoir fuité et il reprend également un Pokemon de la première génération qui n'est pas forcément des plus populaires. Il s'agira donc du Pokemon numéro 59 de type feu... Vous l'aurez deviné, il s'agit du majestueux Arcanin.

Le Set numéro 72160 Pokemon Arcanin comprendra 1190 pièces se situant donc dans une gamme entre Evoli et Pikachu. Destiné à un public + 18, il sera bien entendu accessible aux plus jeunes accompagnés d'un adulte comme c'est le cas pour le Lego Game Boy ou le Lego Evoli. Nous avons donc la chance d'avoir un premier visuel qui s'avère plutôt réussi ! Le leak a été révélé sur le site d'une boutique belge avec une sortie annoncée au 1er aout à un prix autour des 100 euros puis retiré, ce qui renforce d'autant plus la véracité de la sortie de ce set.
S'en suivrait également un set Pokeball ainsi que deux autres Pokémons dont nous vous reparlerons très prochainement !
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil