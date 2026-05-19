[Rumeur] Lego revient avec un nouveau Pokemon !

Le 30 ème anniversaire de Pokemon bat son plein !

Un choix suprenant pour le nouveau set !

A cette occasion, les collaborations fusent et celle avec Lego a fait son effet ! Sortis fin février, ce ne sont pas moins de trois sets faisant partie de ce qu'il semble être la première partie de fournées mettant en scène nos chères créatures reproduites en briques !Les trois sets vous permettent de vous atteler à construire notre tout mignon Evoli, ou un plus discutable Pikachu. Vous pouvez également craquer votre portefeuille avec le trio de starters de la première génération pour un montant de 650 euros.Contre toute attente, un nouveau set semble avoir fuité et il reprend également un Pokemon de la première génération qui n'est pas forcément des plus populaires. Il s'agira donc du Pokemon numéro 59 de type feu... Vous l'aurez deviné, il s'agit du majestueux Arcanin.Le Set numéro 72160 Pokemon Arcanin comprendra 1190 pièces se situant donc dans une gamme entre Evoli et Pikachu. Destiné à un public + 18, il sera bien entendu accessible aux plus jeunes accompagnés d'un adulte comme c'est le cas pour le Lego Game Boy ou le Lego Evoli. Nous avons donc la chance d'avoir un premier visuel qui s'avère plutôt réussi ! Le leak a été révélé sur le site d'une boutique belge avec une sortie annoncée au 1er aout à un prix autour des 100 euros puis retiré, ce qui renforce d'autant plus la véracité de la sortie de ce set.S'en suivrait également un set Pokeball ainsi que deux autres Pokémons dont nous vous reparlerons très prochainement !