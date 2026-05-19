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Yoshi and the Mysterious Book A paraître sur Switch 2 le 21/05/2026
News Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

Bande annonce : vous reprendrez bien une part de Yoshi ?

Seulement quelques heures nous séparent de la sortie de Yoshi and the mysterious book et Nintendo a décidé de nous faire patienter avec un nouvel extrait. On vous dit tout dans cet article !

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Yoshi and the mysterious book se dévoile à travers un nouveau trailer
  • Ce trailer renforce notre excellente impression partagée suite à notre preview
  • L'univers de Yoshi and the mysterious book cache bien des secrets...
  • Yoshi and the mysterious book vous attend dès le 21 mai sur Nintendo Switch 2

L'attente se fait longue maintenant mais nous allons être très bientôt récompensé !

Yoshi and the mysterious book sera disponible à partir du 21 mai et nous promet de sacrées aventures. Vous pouvez d'ores et déjà avoir un avant-gout du jeu suite à notre reportage rédigé à 4 mains. Et oui nous étions deux rédacteurs pour essayer cette sublime lettre d'amour aux amateurs de Yoshi dans les années 90. Nos réactions ont été enthousiastes et c'est donc en toute logique que nous vous partageons cette brève.

En effet, nous pouvons nous délecter de quelques images supplémentaires du jeu tant attendu Yoshi and the mysterious book. La vidéo n'est étrangement pas disponible sur la page YouTube de Nintendo France mais reste visible sur celle de Nintendo of America.

Une vidéo qui dévoile de mystérieux personnages !

Cette vidéo présente des séquences que nous n'avons pas eu le plaisir de jouer en preview. Mysterius nous plonge dans le niveau Mountain tops à la découverte d'un personnage gigantesque et somnolent. L'idée sera une nouvelle fois de trouver la meilleure façon d'interagir avec lui pour assouvir sa collectionnite aigue de fleurs.

Puis direction, un nouveau niveau où nous faisons connaissance avec un curieux insecte se déplaçant à la manière d’un boomerang. Une fois ingurgité, Yoshi pourra s'en servir pour développer ses capacités. S'en suivent de nombreuses phases mettant en scène les interactions entre Yoshi et ces mystérieux personnages. Les capacités de notre dinosaure préféré au contact des éléments de la nature sont multiples et vous demanderont une sacrée dose de réflexion !
Yoshi and the Mysterious Book - An Appetite for Discovery - Nintendo Switch 2
Retrouvez la vidéo sur YouTube
Cette nouvelle séquence vidéo ne fait donc que renforcer notre attente autour de Yoshi and the mysterious book qui sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 21 mai 2026.
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