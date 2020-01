News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate 17/01/2020









De nouvelles images de Byleth dans Super Smash Bros. Ultimate ont été publiées par Nintendo après le Smash Bros Direct diffusé jeudi à 15h. Dans ces nouvelles images, on retrouve le nouveau personnage qui sera ajouté au casting du jeu vers le 29 janvier.Byleth, du jeu Fire Emblem: Three Houses, est en effet le combattant retenu pour rejoindre un casting qui comptera désormais 80 combattants valeureux (cela dépendant certes de qui est derrière la manette !). On a tout dit ou presque dans ce récapitulatif des annonces du Smash Bros Direct , mais nous avions besoin d'une petite actualité séparée pour vous présenter de nouvelles images du personnage en action :C'est sur le site officiel de Super Smash Bros. Ultimate que ces images ont été publiées. Vous pourrez les retrouver ici . Byleth sera donc le 5e combattant de SSBU à rejoindre l'énorme casting du jeu, et Nintendo a par ailleurs annoncé l'arrivée d'un second Pass de combattants disponible pour un montant de 29.99 € avec des personnages qui arriveront d'ici la fin décembre 2019. Cela marquera le second anniversaire du jeu, on peut donc dire que le service après-vente assuré par Masahiro Sakurai est donc complet !