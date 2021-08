News Necrobarista : Dernier Service (Switch)

Par sebiorg

sebiorg Publié le 08/11/2021

à 21h56



Necrobarista, c'est un café où les vivants viennent boire leur breuvage pour tenir la forme tandis que les morts viennent passer leurs 24 dernières heures sur Terre avant de rejoindre l'autre monde. Les humains ne peuvent normalement pas voir les morts, exceptés Mady la tenancière, Chay et Ashley, qui ont la capacité de leur parler et interagir avec eux.



La discussion permet d'en apprendre plus sur chaque protagoniste, mettant en relief des mots soulignés qui apparaissent en fin de chaque chapitre. Il faudra alors en sélectionner sept pour que chacun révèle une icône liée à l'un des personnages, un lieu où une partie de l'histoire. Cela permet d'organiser les informations et de classer certains souvenirs pour laisser de la place à la suite.



Au niveau des thèmes abordés, même si le jeu n'évite pas totalement certains poncifs des animes japonais, nous avons pas mal d'aspects matures : alcool au niveau des adolescents, sexualités, dettes, lancement dans la vie active comme la gestion d'un commerce...un gameplay plutôt orienté pour les jeunes adultes.



Cette édition Switch, très complète avec l'inclusion des DLC, est une version remasterisée avec des visuels revus, de nouveaux modes, plus de variation dans les musiques originales de Kevin Penkin et Jeremy Lim, de manière à coller un peu plus au contenu lu. Cela nous fait une dizaine d'heures de contenus avec 4 heures totalement inédites, que les possesseurs des versions originales sur PC et Apple Arcade vont pouvoir récupérer sous forme d'une extension gratuite.



Parmi les nouveautés les plus marquantes de cette nouvelle édition, les deux environnements originaux Sky Station et Soul Storage. Un mode "studio" permet, en utilisant le moteur du jeu, de créer des scénettes et de les modifier avec intégration du texte de votre choix. Autre mode, le Ashling Doodle Mode permet de dessiner, personnaliser de nouveaux clients pour notre café et de les insérer ensuite dans le jeu.



Necrobarista est en exclusivité temporaire console sur Nintendo Switch et est dès à présent disponible sur l'eshop pour 17,99 €.