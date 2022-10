Dates de sortie pour les Resident Evil 2, 3 et 7 dans leur version cloud sur Switch

Il y a quelques mois, Capcom annonçait l'arrivée d'une vague de jeux Resident Evil sur Nintendo Switch : ses jeux les plus récents allaient arriver sur la console hybride de Nintendo dans des versions dans le nuage inédites.Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident 7 et Resident Evil Village arriveront ainsi sur Switch d'ici à la fin de l'année.Aujourd'hui, Capcom a levé le voile sur les dates de sortie de ces jeux : Resident Evil 2 arrivera le 11 novembre. Une semaine plus tard, ça sera au tour de Resident Evil 3 avant que Resident Evil 7 n'arrive le 16 décembre.Concernant Resident Evil Village Cloud Version, c'est la semaine prochaine, le 28 octobre que le jeu arrivera sur Nintendo Switch. Sa prochaine extension arrivera quant à elle le 2 décembre.Avec tous ces jeux Resident Evil à venir sur Nintendo Switch, pas de doute que les amateurs de la série sauront y trouver leur bonheur !