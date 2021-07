Alors qu'on s'attend toujours à quelques ressorties Zelda en cette période du 35e anniversaire et que Nintendo a annoncé le prochain portage de Project Zero La Prêtresse des Eaux Noires pour la fin de l'année, faisons les comptes sur ce qu'il reste à porter sur Nintendo Switch, si Nintendo le souhaite vraiment.





XENOBLADE CHRONICLES X Un des titres majeurs de la Wii U, qui aurait tout sa place sur Nintendo Switch même s'il faudrait sérieusement retouché le gameplay, optimisé pour le jeu à double écran de la Wii U. Nombreux sont les joueurs qui aimeraient pouvoir remettre la main sur ce titre en version retouchée mais les possibilités sont très faibles de voir arriver ce spin-off. Laissons les développeurs se concentrer sur Xenoblade Chronicles 3, sérieusement envisagée et laissons cet opus X à la Wii U.

Xenoblade Chronicles X - Bande-annonce de lancement (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





STAR FOX ZERO Épisode injustement mal aimé, le retour du renard et de ses acolytes n'a pas eu le succès espéré malgré un gameplay asymétrique réellement innovant, qui a divisé. Très peu de chance à nouveau de revoir un remaster de cet opus au gameplay totalement pensé pour la Wii U (ainsi que le jeu spin-off de cet univers). Et comme notre renard est revenu de belle manière via Ubisoft dans le jeu Starlink: Battle for Atlas, un réel bon titre mais dont les ventes ne semblent pas avoir atteint pleinement les objectifs fixés, il va être délicat pour le renard de revenir très vite, à moins d'un remaster d'un titre plus ancien ou un nouveau titre surprise.

Star Fox Zero : Le combat commence 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





PAPER MARIO : COLOR SPLASH Avec le Paper Mario existant actuellement sur Switch (et en grande promotion dans sa version physique chez de nombreux détaillants ces derniers jours), on ne voit pas vraiment l'intérêt de ce portage sorti en toute fin de la Wii U, d'autant que Paper Mario: The Origami King corrigeait quelques aspects agaçants de l'opus Wii U malgré son univers enchanteur. Mais pourquoi ne pas refondre un opus piochant à la fois dans certaines idées de gameplay de ce jeu et des précédents opus, notamment un certain Paper Mario : La porte Millénaire sur GameCube ?

Paper Mario: Color Splash - L'histoire se dévoile (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





TWILIGHT PRINCESS HD et WIND WAKER HD Ces deux Zelda sont régulièrement évoqués au niveau des portages très attendus. Les sortir tel quel serait peut-être mal pris mais gageons qu'un twilight Princess HD avec de nouvelles retouches des textures et un Wind Waker HD tel quel additionné d'une version retouchée de Phantom Hourglass (2007) et de Spirit Tracks (2009) pourrait avoir un sérieux intérêt. A moins tout simplement de mettre enfin en chantier Wind Waker 2, projet abandonné il y a une quinzaine d'années (on aurait dû le voir à cheval), pour des aventures plus adultes qui nous ont apporté Twilight Princess HD et Breath of the Wild. Tout est possible avec Zelda mais Nintendo n'ayant encore rien annoncé concernant ces deux titres pour la fin de l'année, difficile d'imaginer ces portages avant encore un bon moment. Bref des portages qui auraient leur place mais qu'il ne faut pas attendre absolument.

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD - Bande-annonce de l'histoire (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD - Bande-annonce (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

KIRBY AND THE RAINBOW CURSE

On aime bien Kirby et on s'attendait à le revoir revenir (ou du moins annoncé dans un titre cette année). Mais la petite boule rose est pour le moment aux abonnés absents, trop occupée à se battre dans Super Smash Bros. Ultimate. Après un Kirby Star Allies un peu trop facile et court à notre goût, l'ambiance de Kirby et le pinceau arc-en-ciel pourrait être très intéressante à retrouver sur Nintendo Switch. Mais un mix piochant dans les nombreux titres DS et 3DS aurait également tout son intérêt. Donc pourquoi pas cet opus Wii U, en version deluxe rallongée.



Kirby et le pinceau arc-en-ciel - Bande-annonce de lancement (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Yoshi's Woolly World

Ah ce petit Yoshi tout en laine, avec ses magnifiques amiibo pas toujours faciles à négocier à des prix corrects, en voici une bonne idée ! Même si le jeu est un peu court et de qualité inégale selon les niveaux, une petite refonte pourrait en faire un hit en puissance sur Switch. Bonne pioche !

Yoshi's Woolly World - Bande-annonce histoire (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

DEVIL’S THIRD

Gros échec de la Wii U avec un Nintendo of America pas vraiment moteur pour le mettre en avant, et malgré une seconde vie sur PC qui a tourné court en 2017, on ne voit vraiment pas comment ce titre pourrait revenir sur Switch désormais, même si les FPS ont la côte. Et pourtant, il y avait de bonnes idées à approfondir même si le côté n'importe quoi ressortait un peu trop souvent. Tomonobu Itagaki semble repartir avec un nouveau studio, peut-être que son prochain titre verra le jour sur Nintendo Switch, même si pour le moment on s'attend essentiellement à une exclusivité Xbox.

Devil's Third : bande-annonce de lancement (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ceux que l'on ne veut pas ou qui ne pourrait pas être adapté sans totalement revoir le gameplay : Game & Wario, Nintendoland, Animal Crossing: Amiibo Festival



Concernant le titre Wario, avec l'opus Switch arrivant, la messe est dite. Game & Wario n'a pas grand intérêt à venir sur Switch.

Game & Wario - Bande-annonce (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing : Amiibo Festival, lui, on n'en veut pas, soyons très clair. Les jeux de plateau, ce n'est pas ce qui manque et vous pourrez toujours vous faire un Monopoly Animal Crossing, devant arriver courant septembre sur les étagères des magasins de jouets. L'épisode arrivé comme une mouche dans un potage n'a aucun intérêt aujourd'hui. On aimerait plutôt que Nintendo se bouge à nous apporter un peu de sang neuf dans son titre New Horizons, c'est promis mais cela fait un bail qu'on a mis le jeu en pause malgré son indéniable qualité.

Animal Crossing: amiibo Festival - Bande-annonce jeu de plateau (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Enfin Nintendoland était absolument génial lors de la sortie de la Wii U. Mais totalement adapté au gameplay asymétrique de la console, il n'a aucune chance de venir sur Switch. En revanche, on ne dirait pas non à un nouveau titre du genre, piochant dans de nombreuses bonnes idées de ce titre et mettant en valeur différentes franchises de Nintendo. Concernant le titre Wario, avec l'opus Switch arrivant, la messe est dite. Game & Wario n'a pas grand intérêt à venir sur Switch.Animal Crossing : Amiibo Festival, lui, on n'en veut pas, soyons très clair. Les jeux de plateau, ce n'est pas ce qui manque et vous pourrez toujours vous faire un Monopoly Animal Crossing, devant arriver courant septembre sur les étagères des magasins de jouets. L'épisode arrivé comme une mouche dans un potage n'a aucun intérêt aujourd'hui. On aimerait plutôt que Nintendo se bouge à nous apporter un peu de sang neuf dans son titre New Horizons, c'est promis mais cela fait un bail qu'on a mis le jeu en pause malgré son indéniable qualité.Enfin Nintendoland était absolument génial lors de la sortie de la Wii U. Mais totalement adapté au gameplay asymétrique de la console, il n'a aucune chance de venir sur Switch. En revanche, on ne dirait pas non à un nouveau titre du genre, piochant dans de nombreuses bonnes idées de ce titre et mettant en valeur différentes franchises de Nintendo.

Wii U - Nintendo Land Trailer 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ZombiU

L'exclusivité Ubisoft de la Wii U pourrait-il connaître une nouvelle vie sur Switch ? Comme le jeu a été adapté sur PS4, ce portage est tout à fait possible. En retouchant quelques aspects pour le remettre au goût du jour, le titre pourrait encore bénéficié d'un certain capital de sympathie. Mais Nintendo et Ubisoft en ont-ils envie aujourd'hui ? Pas sûr ! L'avenir est plutôt du côté des Lapins Crétins qui se battent aux côtés de la bande de Mario.



Wii U - ZombiU Trailer 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Et les autres ?

On n'oubliera pas les titres comme Art Academy: Atelier, logiciel qui nous permettait de dessiner sur notre Gamepad. On est d'ailleurs un peu étonné que Nintendo ait fait totalement l'impasse sur des titres de ce genre sur Switch.



Art Academy: Atelier - Bande-annonce (Wii U) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sonic Lost World, autre exclu SEGA sur Wii U et 3DS (avant de finalement le porter sur PC) n'a jamais eu le droit à son petit portage retouché.

Sonic Lost World - Affronte Les Effroyables Six (Wii U & Nintendo 3DS) 22/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Aurons-nous un jour des nouvelles de l'arlésienne Pikmin 4 évoqué en 2015 à l'époque de la Wii U et qu'on attend toujours de voir venir sur Switch ?