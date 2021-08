News Quake (Switch)

Quand on vous parle de FPS rétro, la plupart des gens vous répondront Doom, Wolfenstein ou encore Duke Nukem. Pourtant, il est un autre jeu qui en son temps faisait office de référence du FPS multi et qui aura fait les beaux jours du PC et de la Dreamcast, pionnière à l'époque du online console : Quake.





Eh bien ! Que les amateurs d'action frénétique, d'ambiance d'outre tombe et de gros calibres se réjouissent : le premier jeu de la série nous revient dans une version liftée et particulièrement généreuse.

En plus d'une mise à jour technique qui nous promet du 1080p en 16/9, des modèles retravaillés et des lumières dynamiques, le jeu se targue d'être livré avec ses 3 extensions d'origines ainsi qu'une toute nouvelle, baptisée "Dimension of The Machine".





Vous préférez parcourir l'enfer entre ami? qu'à cela ne tienne: le jeu vous permet de jouer en ligne jusqu'à huit joueurs ou en local jusqu'à 4 joueurs en écran scindé (à l'ancienne), que ce soit en coop ou en PvP et le tout compatible en cross play.

Vous n'en avez pas encore assez ? Très bien, puisque vous insistez vous pourrez télécharger des mods et des missions additionnels gratuits. Que ce soit officiel ou créé par la communauté, préparez vous à être servi. Vous pouvez d'ailleurs commencer dès aujourd'hui avec Quake 64 déjà disponnible.





Et la petite cerise sur ce gâteau déjà fort généreux : le jeu est compatible avec le gyroscope. Libre à vous de choisir votre manière préférée de jouer et de vous joindre au combat, même vous les joueurs de Splatoon.

Quake - Official Trailer (2021) 19/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quake est disponible dès maintenant pour 9,99€ sur PC, Xbox One, Series X/S, PS4, PS5 et (bien évidemment) sur Nintendo Switch.