News Recrutement

Pourquoi postuler à PN ?

Comment candidater à PN ?

Un vrai engagement qui demande du temps (si si !)

L'actualité Nintendo demande énormément de temps et d'énergie : et l'équipe en place à Puissance Nintendo vous le dira, s'occuper de suivre cette actualité pour la retranscrire aux internautes demande énormément de temps. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de renforts pour permettre à PN de rester le plus réactif possible face au flot de news qui tombent en permanence !Pour renforcer l'équipe qui se charge des news sur PN, nous avons décidé d'accueillir deux nouvelles personnes dans notre équipe : on ne plaisante pas avec l'actualité Nintendo ! Nous avons en effet besoin de sang frais pour alimenter le site en contenus réguliers et originaux. Si vous avez du temps libre et souhaitez participer à un projet pas comme les autres avec une équipe pas comme les autres, saisissez votre chance !Pour postuler, nous vous prions de bien vous assurer que :- Vous avez entre 4 et 8 heures libres par semaine (de préférence un peu tous les jours)- Vous avez une passion pour Nintendo qui vous fait tout lire à son sujet partout (médias anglo-saxons, presse spécialisée)- Vous avez une bonne culture générale du jeu vidéo (si on vous demander de traiter du dernier jeu de skate ou du dernier roguelite à la mode, vous n'avez pas peur)- Vous aimez écrire (aucun problème pour dérouler des paragraphes sur un sujet !)- Vous savez écrire (orthographe, style)Vous pourriez nous dire que c'est facile de recruter des rédacteurs bénévoles et qu'ouvrir deux places, c'est un peu réducteur, mais c'est pour nous permettre de bien vous intégrer dans notre équipe. Et si nous reposons sur un modèle bénévole, c'est parce qu'à l'instar de beaucoup de nos confrères, nous n'avons pas le choix. On s'en remet donc à la bonne volonté de chacun et on espère que l'expérience vous intéressera !Si après cette (longue) introduction vous vous dites que rejoindre l'équipe de Puissance Nintendo est la plus belle chose qui pourrait vous arriver dans la vie (ou au moins aujourd'hui, soyons modestes !), merci de répondre aux quelques questions ci-après et de nous contacter avec votre candidature en complétant un petit formulaire en ligne (ou par email à xavier [at] p-nintendo.com).Envoyez vos réponses et un petit mot qui expliquera avec une orthographe irréprochable (c'est vraiment important de soigner votre style dès votre premier contact, c'est la première impression que nous aurons de vous !) pourquoi c'est vous que l'on devrait choisir, et pas un autre, pour apporter votre pierre à l'édifice.Le questionnaire vous demandera notamment :- Votre nom et prénom- Votre âge- Présentez-vous en quelques lignes (situation professionnelle/scolaire, expériences passées dans la rédaction web ou en gestion de site web, centres d'intérêt en dehors de Nintendo...)- Quel est votre genre de jeux préféré, votre jeu préféré, et dites-nous pourquoi !Nous reviendrons vers vous rapidement, cela prendra un peu de temps en fonction des profils qui auront pris contact avec nous !On rappelle que participer à PN est une aventure amusante, mais c'est une participation qui peut vite se révéler chronophage : Pour éviter l'overdose d'actualités, on recherche des gens qui ont un peu de temps tous les jours, ou qui sont disponibles régulièrement pour apporter leur pierre à l'édifice. L'année dernière, nous avons accueilli Julien dans l'équipe, et tenez-vous bien : il est toujours là :-DEcrire pour le web, c'est du boulot : nous recherchons des gens conscients de l'implication et du sérieux que cela demande. Si nous sommes conscients de ne pouvoir exiger une certaine productivité, il y a néanmoins un seuil limite de tolérance à l'implication attendue, promise, et effectivement fournie. Le tout dans le respect de vos contraintes de vie, de travail, d'horaires... et du reste de l'équipe dont certains membres ne comptent pas leurs heures sur le temps libre.Si vos qualités sont la passion, la rigueur et... l'orthographe, tout en ayant un esprit d'équipe qui vous permettra de vous intégrer rapidement à la bande de joyeux lurons qui se retrouve sur PN, alors n'hésitez pas !Pour candidater, rendez-vous sur ce formulaire en ligne Et si vous avez du mal avec les formulaires en ligne gérés par des multinationales américaines, aucun problème, vous pouvez nous contacter en écrivant à xavier [at] p-nintendo.com en mettant bien "Recrutement PN" en objet s'il vous plait, et en donnant un maximum d'informations pour nous convaincre de vous choisir vous :)Nous avons été un peu longs avec cette annonce, mais il nous semblait important de préciser qu'au-delà du plaisir de participer à un beau projet collectif de relais de l'actualité d'une marque emblématique de la culture contemporaine, devenir rédacteur sur Puissance Nintendo demande un vrai engagement en termes de temps et de régularité !Au plaisir de lire vos candidatures très bientôt !