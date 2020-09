News Projection: First Light (Switch)

Après un premier tour de piste sur Apple Arcade, le titre de plateforme et de puzzle en 2 dimensions développé par Shadowplay Studios et édité par Blowfish Studios revient sur PC et consoles. Projection : First Light est donc désormais disponible sur l'eShop avec une réduction de 20% pour son lancement, pour 14,39 € au lieu de 17,99 €. Si l'on regarde en arrière, cela fait trois années que nous attendions cette arrivée comme cela avait été chroniqué par notre rédacteur buckk à l'époque.





S'il ne vous retiendra qu'une poignée d'heures de par sa mécanique assez répétitive, il étonne par son design, reprenant le principe des ombres chinoises. Nous allons suivre les aventures de Greta, une jeune fille vivant dans un monde mythologique en ombres chinoises, et nous voilà embarquer à travers l'Indonésie, la Chine, la Turquie et l'Angleterre du 19e siècle, comme si nous repassions en quelque sorte l'évolution historique des techniques du théâtre d'ombres. Cela donne visuellement des graphismes en noir et blanc d'une grande beauté, même si l'on reste dans une production indépendant au budget limité.



Projection: First Light - Launch Trailer - Nintendo Switch 29/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En manipulant une source lumineuse, Greta peut donc jouer sur les ombres pour créer des murs et des plateformes, afin de traverser les différents obstacles et même faire disparaître les divers ennemis à l'écran. Un titre atypique qui change des productions du moment. Texte uniquement en anglais en revanche et 776 Mo d'espace nécessaire pour télécharger ce jeu.





Regardons un peu plus de gameplay de ce jeu dès à présent :





Projection: First Light Nintendo Switch Gameplay 29/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube