News Project G.G (Switch)

PlatinumGames a évoqué à nouveau son titre Project GG, révélé l'année dernière par un teaser bien mystérieux, 3e volet de la trilogie de super-héros de Hideki Kamiya, après les précédents Viewtiful Joe et The Wonderful 101.





Première différence importante, le titre est auto-édité par le studio, c'est donc leur bébé avec toutes les coudées franches nécessaires pour réaliser la direction artistique qu'ils souhaitent et aussi - surtout - la mainmise sur la communication autour des titres. On se rappelle ces dernières semaines un Kamiya un peu agacé d'être interrogé régulièrement sur les avancées de Bayonetta 3, alors qu'il est muselé sur ce sujet par Nintendo.





Seconde différence, le titre est prévu pour sortir sur toutes les plateformes actuelles, dont la PS5 et Xbox Series X, en passant par la PS4, Xbox One et bien évidemment la Nintendo Switch.

Lors d'une interview accordée à VGC, le vide-président de PlatinumGames Atsushi Inaba accompagné du responsable de ce projet Hideki Kamiya, ont indiqué vouloir être plus ouverts aux fans durant le processus de développement, ceci étant possible par cette maîtrise de A à Z de son développement par le studio.





Kamiya : Nous allons vraiment commencer à nous atteler à Project GG, que nous avons annoncé l’an dernier. Nous voulons commencer à faire de gros progrès sur ce projet durant l’année. Nous devons cependant faire bouger pas mal de choses, ce qui requerra beaucoup de temps et d’attention.

Ces déclarations confirment que nous sommes loin de voir le tunnel de sortie pour ce développement et qu'un 2022 est le strict minimum à accoler à ce projet.



Inaba : Je crois que nous aimerions vraiment en faire quelque chose de plus ouvert et transparent pour nos fans et les médias. Tout ce que nous avons pour le moment, c’est un court teaser qui remonte déjà à un an. Mais ce n’est pas représentatif de la façon dont nous aimerions faire les choses : nous voulons vraiment avoir une interaction plus proche avec les fans et nous espérons donc pouvoir arriver à ce style de développement où nous pouvons partager les choses au fur et à mesure.





Le souhait de vouloir tendre vers un journal de développement pour maintenir l'intérêt régulier des fans autour du titre est dans les arrières pensées. Une stratégie à double tranchant car pour cela il faut que la direction du jeu soit clairement balisé pour ne pas avoir à expliquer des retropédalages si nécessaire. On a en tête les récents coups de griffe du développeur d'Ori, qui avait critiqué la part de faux rêves envoyés par les studios derrière Cyberpunk 2077 et No Man's Sky, des titres très attendus avec de nombreuses promesses et dont les sorties ont accouché de titres loin d'être finalisés et bien loin de certains espoirs, même si depuis de nombreux patchs ont corrigé une grande partie ou partiellement les plus gros bugs. On n'oublie pas également les pages de développement de Bloodstained: Ritual of the Night, où Koji Igarashi passait au final plus de temps à s'excuser pour les nombreux retards et complications autour du développement du jeu.

Kamiya : Et puis, vu que Project GG sera auto édité, il n’y aura aucun éditeur pour s’énerver contre moi cette fois-ci : je partagerai donc des trucs sur Internet, en publiant des captures d’écran quand je le voudrais…

Inaba : Moi, je m’énerverai contre toi ! Nous n’avons pas vraiment notre mot à dire sur les projets que nous n’éditons pas. Et nous comprenons que différents titres requièrent différentes approches, donc nous respectons les décisions des éditeurs. Il y a donc une différence entre ce que nous voulons faire avec Project GG, en comparaison de ce que nous faisons normalement avec nos autres titres, ce qui n’est pas une critique envers nos éditeurs : nous respectons leurs approches. Mais pour ce titre en particulier, notre approche en tant qu’entreprise s’orientera, nous l’espérons, vers plus d’ouverture.





Des promesses donc, mais on ne serait pas contre une petite capture d'écran récente pour voir comment se développe le projet.