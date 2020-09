News Prince of Persia: The Sands of Time (Switch)

Alors que l'éditeur est en plein trouble avec ses problèmes internes de harcèlements, les annonces ludiques ont du mal à suffire pour les joueurs ces derniers temps. Comme les autres studios, Ubisoft a été impacté par la pandémie, obligeant de nombreux titres à être rééchelonnés dans le temps.

Le live numérique Ubiforward de ces derniers jours a été relativement avare concernant les annonces à destination de la Switch. On sent clairement que les yeux sont tournés vers les deux prochaines bêtes de course de Sony et Microsoft, la petite Nintendo ne décrochant que des miettes de jeux casuals ou des remasters. Si deux titres comme le prometteur Immortals Fenyx Rising et Scott Pilgrim vs. The World : The Game – Complete Edition ont été bien annoncés et datés sur la Switch, en revanche concernant le remake de Prince of Persia, premier travail du studio Ubisoft India, c'est un vrai sac de nœuds.