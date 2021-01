News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Enfin, de nouveaux objets saisonniers seront proposés à la boutique de Tom Nook. Nintendo explique :

Du 1er au 14 février, les joueurs pourront acheter des cœurs en chocolat et des bouquets en forme de cœur pour célébrer la Saint Valentin. D'autres objets prenant pour thème le Nouvel an lunaire ou le Match au sommet seront également ajoutés pour une durée limitée aux mois janvier et de février.

Des images, des images !

Prochaine mise à jour en mars 2021

Nintendo a eu la gentillesse d'accompagner l'annonce de quelques images officielles :Nintendo précise que la prochaine mise à jour gratuite pour Animal Crossing: New Horizons sera ensuite proposée en mars 2021. Et à en voir le champignon et l'étoile d'invincibilité affichées sur la vidéo, on peut se douter que celle-ci sera en lien avec les 35 ans de la série Super Mario Bros, comme cela fut annoncé en septembre dernier lors du Super Mario Bros direct :