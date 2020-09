Capcom nous a fait une belle surprise il y a quelques jours avec l'annonce de deux Monster Hunter pour l'année 2021. De quoi nous réjouir après avoir longuement attendu un geste d'importance de la part de l'éditeur japonais. Un plaisir doublé de l'annonce de trois amiibo.

Nous pouvons désormais mieux visualiser le rendu de ces amiibo et pour nous, c'est clair, ils nous les faut (même si on rappelle qu'il faudra passer par le store de Nintendo, alors que nous avons la surprise de voir les amiibo référencés sur Amazon Japon, les précommandes sont acceptées, permettant de découvrir des tarifs de 1500 yens à 2000 yens pièce, en revanche il n'est pas possible de se faire livrer en France). On croise les doigts pour qu'en Europe, les quantités soient accessibles, ce qui ne fut pas toujours le cas pour la première série Monster Hunter Stories. Comptez sur un tarif supérieur aux autres amiibo et le coût des frais de port.

Les amiibo Monster Hunter Rise, basés sur Palamute, Magnamalo et Palico, sortiront en même temps que le jeu le 26 mars 2021.