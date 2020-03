News Yo-kai Gakuen Y (Switch)

Alors que pas le moindre jeu Yo-Kai Watch n'a débarqué en Occident sur Nintendo Switch, Level-5 continue de développer sa franchise au Japon avec l'annonce d'un jeu Yo-Kai Gakuen Y prenant en compte l'univers de la série télévisée Youkai Gakuen Y – N to no Sogu.







Cette série a commencé sa diffusion le 27 décembre 2019 sur les télévisions japonaises et c'est le studio OLM (déjà à l’œuvre sur Pokémon et sur Yo-kai Watch) qui se charge de ce projet. Évidemment pour nous, cela commence à devenir compliqué, car la série fait suite au événements du 6e film d'animation Yo-Kai Watch sorti le 13 décembre 2019 dans les salles japonaises alors que nous n'avons eu sur notre territoire qu'un seul film.





Yo-kai Watch Movie 6: Second Trailer (English Subbed) 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La série télévisée nous permet de suivre les aventures de Jinpei Jiba, un yo-kai à l’apparence humaine, et de ses amis au sein de l’Académie Y.



「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」予告編 03/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce personnage Yo-Kai félin devenant un humain pouvait déjà être aperçu dans la version Yo-kai Watch 4++, sortie sur Switch et PS4 au Japon depuis le 5 décembre 2019. Mais l'ensemble des personnages de la l'Académie Y va pouvoir profiter d'une meilleur exposition via un jeu dédié, Yo-kai Gakuen Y, dont on ne connait pas encore l'ensemble des plateformes qui accueilleront ce nouveau titre.







Le PDG de Level-5, Akihiro Hino, a révélé que le jeu vidéo Yo-kai Gakuen Y sera présenté dans le numéro d'avril 2020 de CoroCoro Comic, qui sera disponible au Japon le 15 mars. En attendant les premières révélations, M Hino a partagé une capture d'écran que voici :







Si le phénomène Yo-Kai Watch n'a pas réussi à prendre chez nous la même ampleur que l'univers Pokémon, on aimerait bien que les Switch européennes puissent profiter de tous ces jeux, sans avoir 2 à 3 années de retard sur le Japon, comme ce fut le cas sur 3DS. Affaire à suivre !