News Nintendo Switch (Switch)

Ca passe ou ça casse pour la Switch

Vous savez, Nintendo a fait tellement d'innovations dans le domaine... Je pense que ce que Nintendo a fait avec le Switch, après les mauvaises performances de la Wii U [...] c'est [pour moi] mon souvenir marquant."

Les gens oublient que lorsque la Wii U a été lancée, les performances sur ce cycle de vie étaient très médiocres. Je veux dire que c'était la plateforme la moins vendue. Je pense que le Virtual Boy a peut-être été un peu plus mauvais, mais la Wii U a été très peu performante sur le marché.

Lorsque votre seule activité est le jeu vidéo, il fallait ensuite que vous ayez du succès et que le Switch continue à être une plateforme dynamique - se vendant exceptionnellement bien. Et la capacité de l'entreprise à proposer le concept, à le faire vivre, à le mettre sur le marché, à avoir non seulement un excellent contenu de première partie mais aussi un excellent contenu de tiers et de développeurs indépendants - ce sera quelque chose dont je serai toujours fier

L'ancien président de Nintendo of America se souvient de la carrière difficile de la Wii U, et de ce que cela impliquait pour Nintendo avec une prochaine génération. Et on imagine que la direction de Nintendo avait un peu la pression de proposer un produit fort, d'ailleurs quand on lui demande quel est le souvenir le plus fort de sa carrière chez Nintendo, il explique :Si Nintendo a toujours minimisé l'accident industriel que fut la Wii U – rappelons que la console s'est vendue à 13 millions d'exemplaires quand la Switch en est déjà à près de 70 millions en moins de 4 ans, la situation était critique pour une société donc le segment "jeux vidéo" représente l'essentiel de son activité :Et c'est d'ailleurs ce qu'explique l'ancien cadre de Nintendo :Le succès de la Switch sera un grand succès pour Nintendo, et pour Reggie Fils-Aimé :Avec beaucoup d'autres choses dont j'ai fait partie, mais le Switch a vraiment été un produit phare pour la société et heureusement, il a été un succès.Source : NintendoLife