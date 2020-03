News Portal Knights: Gold Throne Edition (Switch)

Parmi les jeux de type bac à sable, le petit Action/RPG Portal Knights avait régalé nos juniors lors de sa disponibilité sur Switch. Permettant de jouer en solo et en multi coopératif, il est tout à fait adapter aux plus jeunes tout en proposant suffisamment d'actions pour tous les âges. Vous optez au départ de votre aventure entre trois classes : le guerrier, le Mage et le Rôdeur, puis vous affrontez de nombreux Monstres et Boss pour gagner des niveaux et débloquer ainsi de nouvelles compétences et habilitées. Votre objectif est de sauvé le monde plongé dans les ténèbres après avoir été déchiré par l'événement "La Fracture", à vous de collecter les fragments de Pierre de Portail d'îles en îles afin de reconstruire les anciens portails.





Comme tout bon RPG, vous pourrez récupérer des ressources pour fabriquer de nouvelles armes et protections (ou améliorer les vôtres) et construire une base avec les trésors trouvés pendant votre voyage.



Portal Knights - "Elves Rogues and Rifts" SWITCH [FR] 03/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Recevant des mises à jour régulières, gratuites, le titre a également reçu des DLC payants. Après le DLC « Elves, Rogues and Rifts » disponible pour 9,99 €, qui nous avait apporté une nouvelle race Elfe, une nouvelle classe Voleur disposant de talents comme la furtivité et les attaques sournoises, ainsi que des dizaines de nouvelles armes et armures, des failles à explorer, la Cité des Elfes et la Guilde des Voleurs, c'est au tour du DLC payant "Druid, Furfolk, and Relic Defense" de faire son apparition sur Nintendo Switch après être sorti fin février sur les autres supports.





Nous allons pouvoir incarner la nouvelle classe de druides, capable de se transformer en créature aux capacités uniques, tels un ours féroce, une araignée effrayante et… de la boue. le monde d'Elysia viendra également accueillir les Furfolk, des créatures à fourrures personnalisables. Enfin, trois nouvelles arènes font leur apparition, vous demandant de défendre les anciennes reliques connues sous le nom de Star Stones en fabriquant des pièges et des bombardements magiques pour surmonter les vagues d'attaques ennemies. Gagnez des récompenses héroïques, notamment une licorne mythique et des montures de dragon. Chaque arène dispose également d'un mode difficile (uniquement pour les plus courageux des chevaliers du portail bien sûr).



Portal Knights: Druids, Furfolk, and Relic Defense DLC [ESRB] 03/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un programme alléchant pour vous motiver à revenir dans cet univers ou tout simplement vous inviter à découvrir ce jeu si vous êtes passés à côté depuis sa sortie, d'autant qu'une mise à jour gratuite apporte également son lot de corrections et de petits ajouts (comme des cochons et des chevaux). Ce dernier DLC est également commercialisé à 9,99 € (une petite promo ponctuelle de lancement est à noter sur l'eShop). Le jeu est disponible en version dématérialisée mais aussi en édition physique à prix modéré.