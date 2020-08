News Pokkén Tournament DX (Switch)

Mise à jour

Pokkén Tournament DX - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 23/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokken Tournament DX est disponible dès à présent pour tous les abonnés au Nintendo Switch Online jusqu'au 04 août prochain. Et pour ceux qui n'auraient pas accès au service en ligne, vous pouvez toujours utiliser votre essai gratuit de 7 jours qui a été réinitialisé en mai dernier à l'occasion de l'arrivée de la démo gratuite de Splatoon 2 A vos Pokéball, prêt, combattez !Malgré que les publics européens et américains soient largement laissés de côté avec le programme de jeu à l’essai profitant majoritairement au public japonais, nous sommes cette fois aussi concernés par cette période d’essai. De ce fait, du mercredi 29 juillet au mardi 4 août, tous les utilisateurs du Nintendo Switch Online pourront profiter de Pokkén Tournament DX gratuitement.Plus de contenu sur le Nintendo Switch Online : Les émulateurs NES et SNES du Nintendo Switch Online se mettent à jour Et pour vous préparer au mieux à cet ajout, vous pouvez d’ores et déjà pré-télécharger le jeu afin d’en profiter dès les premières minutes, mais aussi et surtout, lire notre test sur le jeu pour en connaitre à l’avance les différentes mécaniques et combos afin ensuite d’écraser vos adversaires dès les premières parties.Dans le même temps, au commencement de cette période et jusqu’au 11 août prochain, vous pourrez bénéficier d’une remise de 30% pour l’achat de Pokkén Tournament DX sur le Nintendo eShop. Par ailleurs, cette promotion est disponible pour tous, y compris les utilisateurs ne disposants pas ou plus du Nintendo Switch Online.Que pensez-vous de cet ajout au service, testerez-vous Pokkén Tournament DX à cette occasion ? N’hésitez pas à nous en faire part sur notre serveur discord et sur les forums de PN !Source : Nintendo