News Pokémon (saga)

Katy Perry - Electric 14/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion des 25 ans de la saga Pokémon, The Pokémon Company avait annoncé une collaboration avec Katy Perry pour l'arrivée d'une nouvelle chanson Pokémon courant 2021.Ce vendredi 14 mai, la chanson est désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming et le clip a été publié sur YouTube :La chanson, intitulée "Electric", raconte les aventures de Katy Perry avec son Pikachu et remontent jusqu'à l'époque où Katy Perry adolescente, jouait avec son Pichu.La chanson n'est pas franchement destinée à être un tube mais marque la collaboration entre une grande artiste et une marque mondialement connue.À noter que des produits issus de la collaboration sont désormais disponibles à la vente aux États-Unis. Rendez-vous pour cela sur le site P25 Music Store pour y acheter des t-shirts, un pull à capuche ou un sac.Les produits ne semblent pas destinés à arrivés en Europe. D'autres collaborations Pokémon avec des artistes pourraient arriver d'ici à la fin de l'année 2021.