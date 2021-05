C’est un projet pédagogique qui va s’étaler sur au moins deux années, à destination des enfants, afin de mieux faire découvrir les fossiles, ces traces de la faune et de la flore disparus, avec l’aide d’un Pikachu Excavateur et du Dr Kaseki, un professeur Pokémon exclusif à cette exposition. Cela permettra de comparer les inspirations de certains pokémons avec des plantes et des animaux disparus. Une petite dizaine de modèles grandeur nature de Pokémon préhistoriques sera donc intégrée aux fossiles du musée dans le but de comparer les deux mondes, leurs différences et leurs similitudes.



Pour illustrer tout cela, The Pokémon Company a fait appel à l’un de ses grands artistes concepteur de cartes, Hitoshi Ariga, pour mettre en image des Pokémons préhistoriques et le Pikachu Excavateur. Hitoshi est passionné par la paléontologie et réalise ainsi en quelque sorte un rêve d’enfant.

Cette exposition n’a malheureusement pas vocation d’être exportée hors du Japon pour le moment mais on aimerait qu’un guide papier soit au moins proposé et traduit au minimum en anglais pour mieux comprendre la démarche.



Le coup d’envoi aura lieu du 4 juillet au 20 septembre 2021 au Mikasa City Museum d’Hokkaido, qui fait beaucoup sourire au regard de sa similitude avec le Musée Minier de Charbourg dans la région de Sinnoh que l’on peut apercevoir dans Pokémon diamant, perle et platine. Un clin d’œil de plus concernant le portage de perle et diamant sur Switch ("Perle Scintillante" et "Diamant Étincelant"?







Puis direction le Shimane Prefectural Nature Museum du Mont Sanbe « Sahimel » durant l’automne avant une grande arrivée Musée national de la nature et des sciences de Tokyo pendant le printemps 2022 puis au Toyohashi Museum of Natural History dans le courant de l’été 2022. Les autres lieux et dates seront annoncés ultérieurement. Il suffira de surveiller le site dédié à cette exposition . En espérant que la crise sanitaire recule suffisamment pour nous permettre de nous rendre sur place, vous avez désormais une nouvelle liste de lieux culturels à voir si vous projetez à l'avenir de vous rendre au Japon.