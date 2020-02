News Pokémon HOME (mobile)

Annoncée l'an dernier, Pokémon HOME avait l'ambition de centraliser l'ensemble des Pokémon des joueurs des jeux de ces dernières générations et sur des supports variés.Une semaine après sa sortie, force est de constater que le paris semble réussi. L'application a été téléchargée par de très nombreux joueurs, sur mobile et sur Switch, qui semblent impatients de reconstituer tout leur Pokédex et les 890 Pokémon qu'il contient... pour le moment !Sensor Tower, une boîte spécialisée dans l'étude des applications mobiles, a déjà statué que l'application avait été téléchargée, sur mobile, plus d'1,3 million de fois. Les USA représentent, sans surprise, le plus grand marché, devant le Japon avec respectivement 40 et 35% des téléchargements totaux.Autre donnée intéressante : les sommes dépensées dans l'application qui correspondent aux abonnements (1 mois, 3 mois et 1 an). Elles s'élèveraient, sur mobiles, à plus de 1,8 million de dollars.Tout cela ne concerne que les applications sur mobiles, il serait intéressant d'avoir des chiffres concernant l'application sur Switch qui permet d'organiser les boîtes mais surtout de communiquer avec les Pokémon Let's GO Pikachu et Évoli, et Pokémon Épée et Bouclier.Pokémon HOME est disponible sur l'App Store, le Google Play et l'eShop de la Nintendo Switch.Source : GoNintendo