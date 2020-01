News Pokémon GO (mobile)

Que 2016 nous semble loin : en juillet 2016, un jeu allait conquérir le monde, faisant les gros titres de médias surpris par l'ampleur du phénomène. Pokémon GO. Et 3 ans plus tard, alors qu'on en parle beaucoup moins dans les médias, le jeu a réalisé sa meilleure année avec un chiffre d'affaires estimé par le cabinet Sensor Tower à près de 894 millions de dollars.Cela faisait sans doute 3 ans que Niantic attendait ça : avec les millions de joueurs jouant ardemment au jeu en 2016, le jeu avait réalisé 832 millions de dollars cette année-là. 2017 et 2018 avaient semble-t-il marqué le pas, mais les dépenses sont reparties de plus belle en 2019, notamment avec l'arrivée de la Team Rocket dans le jeu.En effet, août et septembre 2019 ont été deux excellents mois pour Pokémon GO, avec 116 puis 126 millions de dollars de revenu généré, ce qui correspond à l'introduction de la Team Rocket dans le jeu.Ce sont les Américains qui jouent le plus à Pokémon GO, avec 38% du chiffre d'affaires, suivi du Japon avec 32%. L'Allemagne arrive, à elle seule, en troisième position, avec 6% des dépenses. C'est sur Android que les joueurs ont le plus dépensé (482 millions de dollars contre 412 millions sur l'AppStore), mais comparativement les joueurs Apple dépensent plus que les joueurs Android.En termes de téléchargements, si les Etats-Unis tiennent le haut du pavé avec 10 millions d'installations en 2019, c'est le Brésil qui suit avec 5 millions de dresseurs de Pokémon ! En tout, 55 millions de joueurs ont installé Pokémon GO. On a compté que 17 millions de téléchargements sur l'AppStore, contre 38 millions sur Android. En moyenne, un joueur a dépensé 5.70 $ pour jouer à Pokémon GO dans l'année.Cette belle performance fait de Pokémon GO le 5e jeu le plus rentable de l'année 2019, derrière Candy Crush Saga. On est loin des 1.5 milliards de dollars de Honor of Kings, du chinois Tencent. La performance est d'autant plus formidable que Pokémon GO est le seul jeu du genre à réussir à améliorer sa performance depuis son lancement.Source : Sensor Tower via NintendoLife