News Pokémon GO (mobile)

On l'avait mis un peu de côté de Pokémon Go ces derniers temps, à cause du confinement. Pourtant les développeurs ont continué à bien enrichir l'application avec quelques nouveautés.





La Réalité mélangée et le scan de PokéStop

Réalité mélangée

Cette fonctionnalité, bien jolie pour un rendu plus réaliste de votre évolution à travers le jeu, sera hélas réservée à certains nouveaux modèles de smarpthones, en particulier les Samsung Galaxy S9 et S10 et Google Pixel 3 et 4 grâce à cette meilleure optimisation visuelle entre image réelle et images du jeu, les pokémon donneront l'illusion de se cacher derrière les arbres et il faudra donc bien contourner les obstacles pour les découvrir. Jusqu'à présent, le Pokémon était surtout affiché en surimpression, peu importe notre mouvement dans le décor.





Un avant après qui change tout de même assez les choses lors de vos chasses

Pour le moment, cette fonctionnalité est testée sur les appareils Android pré-cités. D'autres smartphones seront ensuite rendus compatible au fur et à mesure des essais.





Lancement d'une cartographie du monde en RA

Niantic travaille à développeur une carte 3D dynamique des arènes et des pokéStops, afin d'améliorer la RA en ces endroits. Une fonctionnalité PokéStop Scan disponible en ce début juin, uniquement pour le moment pour les Dresseurs de niveau 40 (il faudra attendre un peu plus de temps pour d'autres niveaux de joueurs), et proche dans son principe au travail effectué sur Ingress, va permettre aux dresseurs de prendre des vidéos de ces emplacements pour améliorer la cartographie.







Si vous activez la fonctionnalité, il vous sera demandé d'enregistrer la vidéo de l'emplacement réel d'un PokéStop ou d'une Arène sous autant d'angles que possible, avec un maximum de 30 secondes par vidéo. Ces vidéos nous permettront de générer des cartes 3D dynamiques des emplacements de PokéStop. Cela peut nous permettre de mieux comprendre comment les objets virtuels perdurent et où ils se trouvent les uns par rapport aux autres, ce qui nous aidera à améliorer l'ensemble des expériences de réalité augmentée du jeu. De plus, les objets 3D permettent à nos appareils de mieux comprendre ce qu'ils voient afin d'augmenter la réalité en temps réel.





Les Dresseurs Pokémon pourront contribuer à la création de cartes 3D de leurs PokéStops et Arènes préférés en se promenant dans les lieux publics qu'ils préfèrent et en enregistrant un flux d'images avec leur téléphone. Des techniques telles que le floutage d'objets potentiellement reconnaissables, comme les visages ou les plaques d'immatriculation, sont automatiquement appliquées aux informations que les Dresseurs choisissent d'envoyer à Niantic.





On peut donc s'attendre à voir assez rapidement de nombreuses améliorations dans la représentation de ces lieux. Ces nouveautés et l'annonce de nouveaux événements nous donne donc envie de relancer le jeu mais attention, cela ne sera pas possible ce soir à partir de 20h.







Les rencontres des Phases d’Étude de juin autour de Kraknoix seront perturbés ce soir avec des interventions de maintenance sur les serveurs.

Ce soir à partir de 22 h (horaire en France), nous aurions pu commencer à rencontrer Kraknoix, le Pokémon Piégeur lors des Phases d'études. Malheureusement dès 20 h et jusqu'à 2 ou 3h du matin, les serveurs au niveau de la france seront à l'arrêt pour des opérations de maintenance. Il vous sera donc impossible de jouer ce soir à Pokémon Go, mais tout ceci permettra d'implanter correctement les futurs ajouts et prendre le temps nécessaire pour vérifier que tout fonctionne bien.







Ce n'est que partie remise pour attraper kraknoix et obtenir des Bonbons Kraknoix bonus, vous avez jusqu'au mercredi 1er juillet 2020 à 13 h PDT (22 h heure de Paris), pour le capturer.