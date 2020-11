Pokémon GO va évoluer de manière non négligeable avec la mise à jour Pokémon GO Beyond qui débarquera à compter du lundi 30 novembre 2020. Alors pour patienter face à ce compte à rebours, le titre mobile vous propose dès à présent, et jusqu'au lundi 30 novembre 2020 22h pour nous, un nouvel événement « 12 jours d'amitié ».





C'est l'heure de célébrer les échanges des cadeaux entre amis (et ça tombe bien, car la limite quotidienne de Cadeaux atteint durant cet événement 45), les échanges de Pokémon ou de faire quelques combats ensemble, dès à présent sur le jeu et ce jusqu'au lundi 30 novembre 2020 (22h00). En bénéfice, vous allez pouvoir augmenter plus facilement votre niveau d'amitié (on double le bonus) et l'intérêt majeur est de récupérer un boost d'attaque en combattant avec des amis, dont le pourcentage d'amélioration sera loin d'être négligeable selon votre niveau d'amitié. En gros, on gagne 10% de boost par rapport aux valeurs classiques, quelque soit notre niveau d'amitié (le niveau meilleur copain donne ainsi un cumul de 21%).





A chaque fin de Raid, des PX supplémentaires sont donnés.



De plus, vous gagnerez deux fois plus de PX en attrapant des Pokémon, du mercredi 18 novembre 2020, à 22h00, au jeudi 31 décembre 2020, à 22h00.



Si vous atteignez le niveau 40 avant jeudi 31 décembre 2020 23h59 heure locale, vous recevrez des incroyables récompenses, comme la médaille Héritière 40 et l'Étude ponctuelle qui vous permettra de gagner un Chapeau Léviator pour avatar !