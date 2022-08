Pokémon GO : début de l'évènement lié aux Pokémon World Championships

Londres s'habille une nouvelle fois aux couleurs de Pokémon ce week-end avec les Pokémon World Championships qui font leur grand retour. Un évènement puisque The Pokémon Company a prévu sur places une boutique éphémère et les premières photos montrent un décors exceptionnels transportant les visiteurs dans le monde des Pokémon.Pour tous ceux qui ne feront pas le voyage, ils pourront se consoler avec divers évènements prévus dans les différents jeux Pokémon : Pokémon UNITE, Pokémon Épée & Bouclier mais aussi évidemment Pokémon GO.L'évènement Pokémon GO est double : un évènement commencera dès ce jeudi matin et durera jusqu'au 23 août. Au programme : un Pikachu dans sa tenue des Mondiaux mais aussi une étude ponctuelle et des bonus au niveau de la Ligue Combat GO. Pour finir, Zacian et Zamazenta feront leur retour dans les Raids 5 étoiles.Vient ensuite la 2e partie de l'évènement. Pour cela, il faudra suivre sur Twitch le direct consacré aux Mondiaux pour récupérer le code permettant de débloquer une Étude Ponctuelle exclusive qui vous permettra de vous initier aux combats dans Pokémon et de vous constituer une équipe taillée pour la compétition dans la Ligue Super !Le code sera à récupérer sur Twitch et à renseigner sur cette page où il faudra au préalable vous connecter avec votre compte Pokémon GO.Pokémon GO est disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play.