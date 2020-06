News Pokémon GO (mobile)

Après son arrêt un peu brutal, mais pour la bonne cause Pokémon Go refait parler de lui avec cette fois-ci, des résultats records. La journée est décidément placé sous le signe de Pokémon.On pouvait craindre au recul du succès du jeu en début de confinement, mais on savait déjà qu’il n’en avait rien été. Les mesures prises par The Pokémon Pokémon et Niantic avait permis aux joueurs de continuer à profiter du titre depuis chez eux.Aujourd’hui, Pokémon GO continue donc d'être un succès monstrueux pour le développeur Niantic et The Pokémon Company, avec même d'énormes profits encore enregistrés pendant l'épidémie de coronavirus.Selon les données recueillies par GoldenCasinoNews, les dépenses hebdomadaires des joueurs de Pokémon GO ont augmenté de "près de 70%" entre le 9 et le 16 mars, une semaine pendant laquelle certains pays étaient déjà entrés en phase de confinement.Au total, c’est 23 millions de dollars dans le monde qui ont été dépensé par les joueurs au cours de cette semaine, comme le montre ce graphique.Un deuxième graphique permet d’observer comment les dépenses des joueurs de Pokémon GO ont changé d'une année sur l'autre dans le monde depuis le lancement du titre. Voilà qui permet de se rendre compte de l’importance que représente l’application d’un point de vue financierOn reste curieux de voir les chiffres du mois d’avril, il est bien possible que ce record soit battu alors que plus de pays entraient à leur tour en phase de confinement.