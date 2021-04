News Pocoyo Party (Switch)

Une petite news pour les parents possesseurs d'une Switch qui voudraient initier tout doucement leur jeune progéniture aux joies des univers vidéoludiques. On évoque un jeu bref et par petites touches, car si la sollicitation et les stimulations sensorielles peuvent être des facteurs de développements intéressants, mieux vaut ne pas laisser un enfant de moins de 6 ans se concentrer trop de temps sur un écran à cause de son champ de vision restreint.





L'univers de Pocoyo ne nous est pas totalement inconnu car en 2009 sur Nintendo DS, un premier jeu était apparu du nom de Hello, Pocoyo ! 12 ans plus tard, voici les personnages de retour pour une sorte de party game réduit, tourné vers l'éducatif et le ludique.







Son premier jeu vidéo est didactique, familial, amusant... Ah ! et MULTIJOUEUR.





Viens t'amuser en compagnie de Pocoyo et de ses amis avec ces 6 mini-jeux rigolos et éducatifs. Grâce à eux, tu apprendras les lettres, les chiffres, les couleurs et bien plus encore ! Tu obtiendras des récompenses à chaque niveau de jeu atteint : des puzzles, des vignettes et des épisodes exclusifs de Pocoyo, dont tu pourras profiter quand tu voudras. Joue avec tous les personnages principaux de la série, en mode multijoueur pour 1 à 4 joueurs. Pocoyo, Nina, Pato et Elly n'attendent que toi !





Retrouve l'univers graphique conçu par les créateurs de la série télévisée, reprenant la musique et les voix de la série originale.





Pocoyo Party est un jeu vidéo à destination des enfants de 3 à 5 ans qui, avec l'aide de leurs parents, peuvent s'amuser à réaliser des activités et des jeux simples, ludiques et éducatifs à la fois. Pocoyo Party est adapté à leurs compétences et aptitudes. Ses contenus, qui ont reçu l'aval d'experts en la matière, sont fondés sur notre expérience en tant que créateurs de contenus pour enfants en âge préscolaire.



Si ce titre vous intéresse, Pocoyo Party vous demandera 1,4 Go pour s'installer et retrouver ces petites personnages très pâte à modeler. Le français est bien sûr à l'écran. Pocoyo avait sa série diffusée sur M6 Kid le matin il y a de nombreuses années et permettait de retrouver ce petit garçon curieux et malicieux. Le jeu peut être téléchargé sur l'eShop pour 29,99 €.

Pocoyo Party | Nintendo Switch Trailer 26/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube