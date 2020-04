News PN Part en Live !

En ces temps de confinement, retrouvez une grande partie de l'équipe de Puissance Nintendo sur YouTube avec un nouveau PN Part en LIVE, qui sera samedi 4 avril consacré à Splatoon 2 ! On se donne donc rendez-vous à 16h pour voir à quel point l'équipe est rouillée sur ce jeu et va donc se prendre une... dérouillée en direct et sans filet !Après Animal Crossing: New Horizons samedi dernier, Mario Kart 8 Deluxe mardi, et même Fortnite pas plus tard qu'hier, nous avons pensé qu'un moment collectif autour de Splatoon 2 serait un bon moyen d'oublier qu'on est contraint à rester chez soi :)Si vous êtes un grand fans de Splatoon et que vous souhaitez jouer avec nous, nous aurons a priori 2 ou 3 places pour des visiteurs : n'hésitez pas à nous transmettre vos codes amis par email via notre formulaire de contact , de préférence avant 16h :p On s'oriente pour l'instant vers l'option du match privé interne, mais on sait que nos Lives ont toujours leur petit lot d'imprévus qui font leur charme !En attendant de se retrouver en direct sur notre chaîne YouTube dès 16h, pourquoi ne pas regarder nos dernières émissions :Pensez à vous abonner à notre chaîne YT et à activer les notifications, histoire qu'on vous tire de votre sieste cet après-midi pour nous retrouver en Live sur le Net devant Splatoon 2 !