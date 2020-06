News PNCAST

Comment écouter le PNCAST ?

Cette année 2020 ne ressemble à nulle autre, et l'annulation de l'E3, initialement prévu du 9 au 11 juin n'est qu'une annulation parmi d'autres au milieu de dizaines d'autres événements, salons ou festivals, qui étaient prévus cette année.Pour autant, l'E3 est un événement si important qu'il nous semblait difficile de faire comme s'il n'existait pas. Nous avons donc décidé de consacrer un PNCAST THEMA à ce salon d'envergure mondiale, et c'est donc le sujet de ce nouveau podcast de Puissance Nintendo, toujours enregistré dans des conditions particulières, via Skype, pour préserver la santé des différents intervenants !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Pour les utilisateurs de YouTube, nous avons même désormais une version vidéo à votre intention, une édition audio, certes, mais enrichie de quelques fiches vers certains contenus de PN pour en savoir plus :Si les youtubeurs aiment les pouces bleus, les producteurs de podcasts aiment les étoiles : merci de prendre quelques secondes pour donner un avis de préférence ultra-positif sur notre podcast consacré à Nintendo, comme l'ont déjà fait certains sur l'application Apple Podcasts notamment :Merci à eux, et merci à vous pour vos étoiles, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez !Et si ce PNCAST THEMA vous a plu, ne manquez pas le précédent, il était en plus consacré à Animal Crossing : podcast spécial Animal Crossing : la rétrospective