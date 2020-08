News PNCAST

Comment écouter le PNCAST ?

PNCAST #ACTU // Résultats trimestriels de Nintendo & annonce de Pikmin 3 Deluxe 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour parler des résultats trimestriels de Nintendo et de l'arrivée promise de Pikmin 3 Deluxe, Xavier s'est entouré de Guiome, Boris et Sebiorg : tous les 4 ont ainsi commenté la petite actualité estivale de Nintendo dans le PNCAST !Eloignement et distanciation obligent, c'est encore une fois à distance qu'une partie de l'équipe s'est mobilisée à l'occasion du tout dernier PNCAST, suite à la publication des résultats trimestriels de Nintendo et de l'annonce de Pikmin 3 Deluxe sur Switch.Ces deux annonces, au milieu d'un été particulièrement calme, ont suscité beaucoup de discussion dans l'équipe, et on vous propose de partager certaines des opinions parfois tranchées de certains des membres de l'équipe dans ce nouveau PNCAST !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur ci-dessous :Une fois n'est pas coutume, le PNCAST est déjà disponible sur YouTube, avec une petite innovation qu'on va peaufiner pour la rentrée. Trêve de suspense, voici la version YouTube du PNCAST :Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et surtout, de passer un très bel été avec Puissance Nintendo !