[PNCAST] C'est la rentrée pour notre podcast avec le Nintendo Direct

C'est la rentrée ! On a un peu attendu, mais cela valait la peine puisque nous avons ainsi la possibilité de parler du Nintendo Direct diffusé par Nintendo le 23 septembre dernier : en compagnie de Boris, Guiome et Miing, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans le podcast de Puissance Nintendo, le PNCAST.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts d'Apple- Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !