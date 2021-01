News PNCAST

Comment écouter le PNCAST

L'année 2021 a commencé depuis 15 jours déjà ! Alors on aborde ce premier PNCAST de l'année 2021 avec prudence ! L'actualité de ce début d'année est malgré tout assez riche, Nintendo n'ayant ces derniers jours pas été avare en informations diverses, tandis qu'on s'amuse avec les rumeurs autour d'une certaine Switch Pro qui va alimenter les discussions pendant quelques mois encore.Dans ce nouveau PNCAST #ACTU, outre l'actualité Mario du moment, on vous parle aussi de Monster Hunter Rise et des ventes de Nintendo Switch toujours aussi époustouflantes.On vous propose aussi de découvrir nos impressions sur nos jeux du moment : Guiome brusque sa manette sur Super Meat Boy Forever, et Miing a eu la chance de pouvoir essayer Persona 5 Strikers, dont vous pouvez lire la preview ici, et il nous en parle avec amour et passion !Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !A très bientôt pour un prochain PNCAST !