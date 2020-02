News PN Cast

Le retour du PNCAST !

Comment écouter le PNCAST ?

Donner votre avis sur le PNCAST !

On en a souvent parlé dans l'équipe, et la frustration devenait aussi insupportable pour nous que pour vous, mais ça y est, nous avons le plaisir de vous proposer de découvrir un nouveau numéro du PNCAST, un PNCAST #ACTU consacré comme son nom l'indique à l'actualité Nintendo du moment.Ce numéro n'aurait pas été possible sans le coup de pouce bienvenu de Trust, qui a eu l'incroyable générosité de nous offrir son dernier micro, l'Exxo GXT 256, un micro qui comme vous allez pouvoir l'entendre en écoutant votre podcast préféré change tout par rapport à notre équipement précédent, victime de l'obsolescence programmée !Un grand merci à Trust, donc, pour ce sponsoring matériel, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons donc dans ce nouveau numéro du PNCAST, dans la joie et la bonne humeur, avec la participation de Xavier, Guiome et Miing.Vous pouvez écouter le PNCAST grâce au petit player ci-dessous, mais pas seulement :En effet, vous avez la possibilité de nous retrouver sur certaines plateformes bien connues :- Si vous utilisez iTunes, rendez-vous sur la page de notre Podcast consacré à Nintendo sur iTunes - Si vous souhaitez saisir l'URL du flux RSS du PNCAST dans votre application favorite, cliquez plutôt ici - Si vraiment vous avez besoin de récupérer le fichier MP3 directement, pas de souci : il est là On compte sur vous, et ça se passe par ici