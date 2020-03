News PN Part en Live !

L'équipe de Puissance Nintendo vous donne rendez-vous cet après-midi pour une petite heure ensemble autour d'Animal Crossing: New Horizons ! En ces jours de confinement, on sera heureux de partager avec vous nos impressions autour d'Animal Crossing, avec Boris comme chef d'orchestre de cette émission spéciale !Comme cette émission sera en direct, vous pourrez nous poser vos questions sur le jeu, profitant ainsi de la présence de Thibault qui a quelques semaines d'avance sur le reste du monde après avoir écrit le test du jeu pour PN, à lire ici si ce n'est déjà fait. Prenez un peu d'avance et soumettez vos questions via le hashtag #PNPEL sur Twitter !On attend du beau monde dans ce LIVE avec la participation aussi spéciale qu'exceptionnelle d'une partie de l'équipe, sont déjà confirmés : Boris, Thibault, Guillaume, Valentin et votre dévoué !Rendez-vous à 16h30 sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo... C'est par là ! On ne manquera pas d'ajouter le flux live à l'heure dite !