News Evolutis (Switch)

Les développeurs portugais de Poke Life Studio semble voir le bout du tunnel de leur ambitieux projet cyperpunk Evolutis, un projet passé par la case de financement participatif Indiegogo. C'est désormais l'éditeur PM Studio qui se charge de les accompagner pour une sortie en 2020 sur l'ensemble des plateformes, dont la Nintendo Switch. Une bonne nouvelle car le titre est surtout connu pour quelques visuels accrocheurs, rappelant certains animes cultes de la fin des années 80, Ghost in the Shell et une petite dose d'Akira, et surtout Blade Runner. Avec de telles sources d'inspiration, cela ne donnera pas obligatoirement un grand titre mais pour le cas de Evolutis, on veut bien croire en son succès.

L'action d'Evolutis s'articule autour des destinées de trois protagonistes dont les intrigues vont s'imbriquer sur un seul récit, entrecoupé de combats d'action 2D. Des personnalités globalement réussies et de très belles animations, il ne reste plus qu'à voir tout cela en action, en particulier au niveau de la gestion des combats. Toute l'histoire dramatique se déroule à Neo Hong Kong, une ville qui ne dort jamais. Vous incarnez Damon Watts, un homme en deuil à la recherche du lieu où se trouve sa femme enceinte supposément décédée, Erick Warren, un toxicomane cherchant à se venger de ceux qu'il croit impliqués dans le meurtre de son cousin. Enfin, vous avez Chelsea Williams, une lutteuse de haut-niveau mais solitaire, faisant tout ce qu'elle peut pour garder son père non biologique en vie. Comme vous pouvez le constater, le bonheur n'est clairement pas le quotidien de ces trois protagonistes.





Chaque personnage aura ses propres capacités, ce qui influera sur les mouvements de combat pour le corps à corps, le type d'armes à feu, les possibilités de déplacement plus ou moins furtifs et le hacking. On nous proposera une virée en hoverboard et des poursuites en véhicule. De quoi abréger rapidement son existence surtout quand on est entouré par la corruption et les actions de divers gangs.











Source : Evolutis est un titre à suivre et on espère beaucoup dans son potentiel. Pas de date précise prévue pour ce jeu qui sera réservé à un public mature.Source : Japanese Nintendo