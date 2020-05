Plusieurs éditeurs et développeurs de jeux vidéos se sont ainsi réunis pour monter leur événement bien à eux. Evidemment, il s’agira une fois de plus d’un événement tout numérique, COVID 19 oblige.Si certains s’organisent dans leur coin, d’autres comme SNK, Koei Tecmo, SEGA of America, WayForward ou NIS America feront front donc commun pour présenter leurs prochains jeux au monde entier.Bandes-annonces et démos de gameplay seront au coeur de cet événement. L’événement prévu en juin aura donc comme un air d’E3...Voici la liste complète des acteurs qui prendront part à ce nouveau rendez-vous:ActtilAksys GamesArc System Works AmericaGungHo Divertissement en ligne America / Grasshopper ManufactureIdea Factory InternationalInti CreatesKoei Tecmo AmericaNatsume Inc.NIS America, Inc.PlayismSEGA of AmericaSNK CorporationSpike Chunsoft, Inc.WayForwardLa New Game + Expo aura lieu le 23 juin à 17h00 heure française et sera diffusé en direct sur Twitch