News HAL Laboratory

Shigeru Miyamoto se souvient

Masahiro Sakurai, qui fut un employé de HAL Lab

Shigesato Itoi : créateur de logo désabusé ;p

Junichi Masuda : une fructueuse collaboration

Tsunekazu Ishihara : un homme reconnaissant

40 ans déjà : HAL Laboratory, la société à qui l'on doit notamment le personnage de Kirby et quasiment tous les jeux de la franchise, ne fait pas son âge. A cette occasion, Famitsu a demandé à plusieurs personnalités de l'écosystème Nintendo de partager quelques pensées.Shigeru Miyamoto se rappelle de ses premières collaborations avec HAL Laboratory, rappelant notamment qu'un certain Satoru Iwata y a travaillé de nombreuses années. S'il a beaucoup évoqué celui qui deviendra plus tard le PDG de Nintendo, c'est parce qu'il y a laissé une vraie empreinte, avec une approche qui a fait de HAL Lab un vrai artisan du jeu vidéo.Masahiro Sakurai se souvient qu'il est arrivé chez HAL quand la société fêtait ses 10 ans. S'il a quitté la société depuis, il éprouve toujours beaucoup de bonheur à travailler avec Kirby, dans les jeux Smash Bros.Shigesato Itoi se souvient avoir reçu une requête très spéciale de la part de celui qui était alors le président de HAL Lab, Satoru Iwata : il s'agissait en effet de créer un logo pour la firme. Son idée :J'ai proposé l'image dans laquelle un chien protège des oeufs et les garde au chaud. Une illustration créée par M. Akiyama. Je ne me faisais pas de souci quant à sa réception – j'étais convaincu que c'était un super concept. J'étais impatient de voir la réaction qu'il recevrait, mais je me souvient que M. Iwata est resté ouvert et honnête, disant simplement : "alors c'est ça ? Je vois...".Voici le logo de la société tel qu'il est toujours d'actualité aujourd'hui :Comme quoi...Junichi Masuda est le responsable de Game Freak, le développeur de la saga Pokémon. Il se souvient qu'HAL Laboratory a travaillé avec Game Freak dans le développement de plusieurs jeux comme Pokémon Snap et Super Smash Bros. 64, ou un challenge un peu plus ardu comme Pokémon TCG avec le eReader et Pokémon Ranger en 2006.S'il est aujourd'hui le président de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara explique qu'il est très redevable à HAL Laboratory, qui a joué un grand rôle tout au long de sa carrière, en agissant comme un révélateur de grands projets : Earthbound, la localisation de Pokémon Rouge et Vert, Pokémon Snap, Pokémon Ranger... La liste est longue !Tous s'accordent à souhaiter encore au moins 40 ans d'existence à HAL Laboratory. Alors on se joint à eux pour souhaiter à celle belle maison un très joyeux anniversaire !Source : Nintendo Everything