News PlayN!

PlayN! Mario Kart Live Home Circuit (Switch - 2020) 17/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau Mario Kart c'est toujours un petit évènement en soi, alors imaginez un peu quand celui-ci vous pousse à revoir l'intégralité de la disposition de vos meubles de séjour afin de laisser libre court à votre créativité afin de tracer vos propres circuits et mêler le virtuel à la réalité. C'est tout ce que propose Mario Kart Live: Home Circuit.Dans ce nouveau PlayN! de près d'une heure, Boris vous propose de découvrir son salon à ras le sol dans cet opus inédit où un bolide de plastique va nous faire vivre une expérience toute neuve dans la licence la plus populaire et lucrative de la firme de Kyoto.Comme vous pourrez le voir dans ce gameplay inédit, le jeu fonctionne bien et apporte une nouvelle perspective à la série. Nous vous proposons donc de découvrir un jeu étonnant qui met votre appartement sans dessus dessous mais pour notre plus grand plaisir.En espérant que ce nouveau PlayN! vous plaise, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun programme et surtout, de laisser un commentaire pour entre autre nous donner votre avis sur le jeu ou sur l'émission dans l'espace des commentaires.Un grand merci une nouvelle fois pour votre fidélité et on se donne rendez-vous très vite pour un prochain PlayN!Retrouvez tous les anciens programmes sur la chaine Youtube de Puissance Nintendo, retrouvez Boris sur son Twitter pour plus d'interaction