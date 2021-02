News PlayN! Live

PlayN! Live Super Mario 3D World - Nintendo Switch 2020 02/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A l'occasion de la sortie sur Switch de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, il nous semblait difficile de ne pas profiter de l'arrivée d'un mode multijoueur en ligne dans le jeu principal à l'occasionn d'un nouveau PlayN! LIVE !Vous pouvez retrouver l'émission sur notre chaîne YouTube , et interagir avec nous pendant le Direct avec le tchat de YouTube :A l'occasion de ce nouveau LIVE, c'est en effet notamment le mode multi en ligne qui a retenu toute notre attention. On vous propose de nous admirer en train de faire quelques niveaux du jeu dans la partie de Xavier, et de découvrir que le jeu n'a rien perdu de sa superbe après 7 longues années."Chat" va bien se passer, vous allez voir !A lire aussi : notre test de Super Mario 3D World + Bowser's Fury