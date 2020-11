News PlayN! Live

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - Official Launch Trailer 13/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce vendredi 13 novembre, à 21h15, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo pour un nouveau PlayN! LIVE consacré à un jeu de course qui arrive tout juste sur Nintendo Switch: Need for Speed Hot Pursuit Remastered !Ce nouveau jeu Electronic Arts nous permet d'incarner au fil du scénario les gentils policiers ou les méchants voyous qui ont décidé de faire de Crest County leur terrain de jeu !A l'occasion de ce nouveau PlayN! LIVE, Boris et Xavier vous proposent de se retrouver pour discuter du jeu, du boulot accompli par les développeurs pour arriver à faire tourner ce portage sur la console hybride de Nintendo.Si les jeux de courses vous plaisent et que vous êtes curieux quant à cette version Nintendo Switch de NFS Hot Pursuit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le tchat de YouTube à partir de 21h15, on sera ravi d'essayer de répondre à vos questions !En attendant, on vous remet la dernière bande-annonce du jeu, pendant qu'on s'entraîne un peu pour vous épater avec notre maîtrise des raccourcis et des défis qui nous attendront ce soir (ou pas :p).