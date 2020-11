News PlayN! Live

PlayN! Retour à Jurassic Park Complete Edition sur Nintendo Switch (PlayN! 97) 11/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

S'il y en a un qui passe une bonne semaine, c'est Boris : l'arrivée de Jurassic World Evolution Complete Edition sur Nintendo Switch le rend tellement heureux qu'après un PlayN! mis en ligne mardi, il vous propose ce soir un PlayN! LIVE absolument sauvage consacré au jeu !Et ce n'est même pas du placement de produit, c'est la passion pour ce jeu de gestion dans l'univers d'une saga qu'il affectionne tout particulièrement qui sont ses seules motivations !Rendez-vous sur notre chaine YouTube pour vous abonner à la chaine, et activer les petites notifications qui vont bien de façon à ne pas manquer les prochains PlayN! et les autres vidéos que nous partagerons sur notre chaîne !Bonne soirée à tous !