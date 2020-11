News Tropico 6 (Switch)

PlayN! Live Tropico 6 (Kalypso - Switch 2020) (PlayN! 98) 11/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A défaut d'ajouter une alerte dans vos téléphones, pourquoi ne pas s'abonner à la chaîne YouTube de Puissance Nintendo , activer ses notifications, et ainsi être sûr de ne manquer aucun de nos rendez-vous ? Parce que le prochain, qui concerne une nouveauté Nintendo Switch disponible dès aujourd'hui sur la console de Nintendo, devrait intéresser plus d'un joueur : il s'agit de Tropico 6, qui tente une sortie sur la Switch.A cette occasion, Boris, grand fan de la série, vous propose d'en découvrir le contenu à l'occasion d'un nouveau PlayN! LIVE. Cette émission de livestream sur le jeu Tropico 6 est une belle occasion de voir comment le gameplay du jeu a été adapté à la Nintendo Switch.Retrouvez-nous dès 21h15 sur YouTube. Et testez la capacité de votre cerveau à faire deux choses à la fois puisqu'en parallèle, les fans de Mario Kart 8 seront en train de s'affronter dans un tournoi organisé dans le cadre de la première SessionPN de ce second confinement !Bref, une bonne soirée s'annonce sur Puissance Nintendo ! Si d'aventure vous ne pouvez être présent à la diffusion LIVE, le replay sera disponible ensuite sur YouTube, pour permettre à tous de ne pas en perdre une miette dès le lendemain.