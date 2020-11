News Jurassic World Evolution: Complete Edition (Switch)

PlayN! Jurassic World Evolution Complete Edition sur Nintendo Switch (PlayN! 96) 11/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue à Jurassic World, ou plutôt à Jurassic World: Complete Edition, le jeu de gestion de parc d'attractions mettant en scène des animaux préhistoriques et imaginé par ces génies mentaux de Frontier Développement, désormais une réalité. Qui l'eût cru ?! Ce jeu sorti en 2018 débarque sur notre hybride préféré, et la prouesse est colossale, malgré un downgrade important : le jeu reste fluide et agréable à l'oeil en mode docké, alors que la version mobile souffre un peu plus.D'autant plus que pour le prix du jeu de base (60€), vous retrouvez l'ensemble du contenu sorti à ce jour, soit 3 DLC scénario et 5 Packs de dinosaures, chose assez rare ces derniers temps pour être souligné ici. Retrouver votre serviteur dans PlayN!, notre format vidéo qui vous propose de découvrir du gameplay maison et qui vous donnera les bonnes bases pour bien commencer le jeu en vous détaillant le contenu généreux du titre malgré quelques faiblesses qui lui sont propres depuis sa sortie, comme le côté un peu chiche de l'aspect gestion, pourtant point fort habituel du développeur britannique.C'est donc parti pour une vidéo de gameplay d'une petite heure, n'hésitez pas à suivre Boris sur son Twitter pour l'interpeller au sujet du jeu qu'il a déjà torché deux fois en large en long et en travers sur Console et PC avant de s'attaquer à cette version Switch. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et de laisser un commentaire si vous souhaiter parler du format ou du jeu.Enfin retrouvez également les anciens PlayN! et nos autres formats sur la chaine Youtube de Puissance Nintendo , et afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, car quelque chose nous dit dans l'oreillette qu'il va se passer pas mal d'évènements dans les prochaines semaines de ce côté-là.