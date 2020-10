News PlayN!

PlayN! Super Mario Bros 35 (Switch - 2020) 23/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

PlayN!, c'est l'émission disponible sur notre chaîne YouTube dans laquelle Boris découvre les jeux du moment à l'occasion d'une séquence de live-gaming consacrée à un titre particulier. Dans ce 94e numéro (déjà !), Boris nous propose de découvrir ses talents dans Super Mario Bros. 35, le battle royale de Nintendo basé sur le moteur de Tetris 99 et qui nous permet de jouer à SMB dans un mode compétitif plutôt stressant.Super Mario Bros 35 ne sera disponible que pour quelques mois encore : le 31 mars 2021, clap de fin annoncé par Nintendo pour le jeu, qui va donc chaque semaine nous donner envie de jouer et rejouer aux niveaux du moment à l'occasion de défis spéciaux.On se demande d'ailleurs si Nintendo va se limiter à Super Mario Bros pour choisir ses niveaux, ou bien nous proposer prochainement d'autres niveaux d'autres jeux Mario. C'est en tout cas l'hypothèse qu'ont fait certain dataminers qui ont trouvé que le code faisait un peu trop référence à smb1 pour que les développeurs en soient restés à ce premier Mario dans leurs perspectives !