News The Wonderful 101 (Switch)

Kamiya : Eh bien, nous avons sorti Wonderful 101 pour la première fois en 2013 sur Wii U, et pour diverses raisons, cela n'a pas été un succès commercial pour nous. Inaba et moi avons depuis déploré que peu de joueurs aient pu expérimenter le jeu.

Je ne sais pas vraiment quand nous avons commencé à parler du transfert du jeu sur de nouvelles plateformes, mais nous avons d'abord dû consulter Nintendo. Lorsque nous nous sommes assis avec eux, nous avons expliqué notre situation: comment le jeu n’a pas réussi à sa sortie et comment nous voulions le mettre sur les consoles modernes.

Je veux dire, c'était vraiment décevant pour nous, vous comprenez ? Nous avons travaillé si dur pour créer ce jeu de haute qualité et nous espérions que beaucoup de joueurs y joueraient, mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Donc, à la suite de nos négociations, la gentillesse de Nintendo a rendu possibles les ports et cette campagne.

Kamiya confirme donc que cette campagne a été rendue possible après le feu vert de Nintendo. Une perte d’exclu pour un titre qui n’a pas pu trouver son public, était-ce un risque limité pour le constructeur nippon ? On se doute qu’il y a du avoir un deal gagnant dans l’histoire, the Wonderful 101 version revisitée peut en effet être un beau carton sur la Switch, un remerciement de Nintendo face aux efforts constants de PlatinumGames pour sortir des titres de grande qualité (on attend Bayonetta 3 avec une grande impatience après le départ du studio de Yusuke Hashimoto, réalisateur de Bayonetta 2 et Star Fox Zero), ils ont confirmé récemment qu’Astral Chain restera une exclusivité Switch car Nintendo détient les droits de publication (et on se doute que Nintendo n’était pas prêt à donner son quitus pour voir partir deux exclus simultanément de ses consoles).



On peut se dire que Nintendo a dû bien se préserver pour poursuivre l’aventure Astral Chain avec le développement d’une suite sur sa console. Et en donnant ce coup de pouce, Nintendo maintient de bonne relation avec le studio qui pourra plus aisément poursuivre des conversions Switch de ses futurs projets indépendants. N’oublions que Tencent est entré dans le capital de PlatinumGames, cette entrée permet de dégager des marges financières pour lancer leur projet de devenir un véritable éditeur à part entière et non uniquement un développeur de projets commandés par des constructeurs qui empêcheront ensuite toute extension ultérieure.

Inaba : Tout d'abord, je tiens à dire que je pense que PlatinumGames a cette réputation d'être bien connu et une entreprise de haute qualité qui connaît vraiment son métier. Nous sommes vraiment reconnaissants de cette réputation, mais la vérité est que nous ne sommes que des développeurs ici; nous ne pouvons pas publier de jeux par nous-mêmes. Nous n’avons pas encore le capital et les ressources pour pouvoir le faire. Et maintenant que la gentillesse de Nintendo nous a permis de nous étendre à d'autres plateformes, nous voulons le faire par nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes une entreprise qui entretient d'excellentes relations avec les joueurs et nous sommes fiers de cette relation intime que nous entretenons avec les fans de nos jeux. Donc, lorsque nous avons réfléchi à ce qu'il fallait faire pour publier le jeu, nous avons pensé: «Travaillons directement avec les joueurs pour que cela se produise.» Kickstarter était la solution la plus logique pour ce que nous voulons réaliser.

On se doute que Nintendo était prêt à participer au financement de la version Switch, mais pas pour les autres développements, donc l’option du financement participatif était la seule réelle possibilité du studio.



Maintenant que l’arrivée de The Wonderful 101 est actée, quelles vont être les modifications de cette édition revisitée ? On se doute que le gameplay asymétrique propre à la version Wii U va disparaître puisque désormais nous ne jouerons plus que sur un seul écran. Il est intéressant de voir que les développeurs, avec le recul, font leur mea-culpa sur certains choix de gameplay et de design et ont décortiqué les carences de leur titre. Cette mise à jour 2.0 peut donc être salutaire en perfectionnant certains aspects et en rendant d’autres plus accessibles et lisibles à tout le monde.





Nous avions la possibilité de jouer sur un seul écran sur la version originale sortie sur Wii U, où le second écran était affiché dans le coin inférieur droit. Mais nous voulons profiter de cette occasion pour revoir le jeu afin d'ajuster ce qui se passe dans l'interface utilisateur. C'était le plus grand jeu que j'avais fait à l'époque et en y repensant maintenant, j'ai l'impression que certains aspects sont un peu rebutants ou non optimisés. Par exemple, avec le deuxième écran dans le coin, une partie de l'interface utilisateur est gêné ou simplement entrave l'expérience. Donc, même si les joueurs pouvaient utiliser le mode écran unique sur Wii U, j'ai l'impression que c'était en fait un désavantage. Nous voulions déplacer les choses, les rendre plus grandes ou plus petites et avoir beaucoup de modes différents dans la version originale, mais nous avons fini par ne pas pouvoir y arriver.

Tout au long de The Wonderful 101, la caméra se déplace en fonction de l'action qui se produit, comme une caméra descendante ou une caméra derrière l'épaule. Et je pense qu'il y a certains éléments de l'interface utilisateur qui ne sont pas aussi optimisés que nous le souhaiterions. Certains joueurs ont pu être perturbés lors de certains changements de mode de jeu, ne sachant pas sur quel bouton appuyer ou quoi faire. C'est le genre de choses que nous voulons revoir pour créer une expérience plus intuitive et agréable pour le joueur.

On attend désormais avec impatience la concrétisation de ce long projet, qui ne devrait pas arriver avant novembre 2020 au mieux.



